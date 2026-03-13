Более позднее начало уроков способствует росту успеваемости школьников

Исследователи из Швейцарии выяснили, что более позднее начало занятий улучшает самочувствие и оценки школьников. В исследовании приняли участие 754 подростка, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Ученые обратили внимание на особенности биологических ритмов в подростковом возрасте. В этот период внутренние часы смещаются, поэтому старшеклассникам сложно рано засыпать. В результате многие регулярно недосыпают.

Соавтор исследования из Цюрихского университета Оскар Йенни отметил, что хронический недосып влияет на самочувствие подростков, их психическое состояние, физическое развитие и способность усваивать учебный материал.

Чтобы проверить, можно ли изменить ситуацию, специалисты проанализировали опыт гимназии, где три года назад ввели гибкое расписание. Ученикам разрешили начинать занятия в 07:30 или в 08:30. Дополнительные уроки можно посещать до основных занятий, во время обеденного перерыва или после него.

Результаты показали, что более поздний старт учебного дня положительно отражается на состоянии подростков и их академических показателях.

