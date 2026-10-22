Более 7,5 тыс студентов Подмосковья отметили День повара

Студенты техникумов и колледжей Подмосковья приняли участие в мероприятиях к Международному дню повара, который отмечают 20 октября. Они объединили более 7,5 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Международного дня повара советники директоров по воспитанию и педагоги организовали для студентов техникумов и колледжей Подмосковья мероприятия об особенностях профессии. В них участвовали более 7,5 тыс. человек. Профессиональный праздник представителей сферы кулинарии ежегодно отмечают 20 октября.

На интерактивной площадке «Гастрономическая карта страны» студенты изучили особенности кухни родного региона, приготовили традиционные блюда и предложили современные рецепты с учетом принципов здорового питания.

В медиапроекте «Кухня крупным планом» участники стали авторами кулинарных выпусков. В коротких видеороликах они рассказали о региональных блюдах, показали этапы приготовления и секреты подачи, поделились историями местных гастрономических традиций.

На профессиональном интенсиве «Готовка без потерь» «Навигаторы детства» и студенты обсудили рациональное использование продуктов и бережное отношение к ресурсам. Участники узнали, как дать привычным ингредиентам вторую жизнь и создать из них новые блюда.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.