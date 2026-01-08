сегодня в 20:46

Более 70 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за мощного снегопада

Более 70 рейсов задержали в четверг вечером в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский из-за мощного снегопада, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Также из-за непогоды были отменены как минимум 6 рейсов.

Предположительно, причиной отмен и задержек рейсов стал накрывший столицу и Подмосковье сильный снегопад, который, по прогнозам метеорологов, будет продолжаться до вечера 9 января.

Ранее стало известно, что две трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие двое суток. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 см.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.