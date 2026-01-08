Две трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие двое суток

Согласно прогнозам синоптиков, с 21:88 четверга и до конца дня 9 января в Москве ожидается сильный снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Менее чем за двое суток в городе может выпасть почти две трети месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 см. Городские службы работают в усиленном режиме», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что Каждые несколько часов будет осуществляться механизированное прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Для работ по уборке снега задействовано необходимое количество специализированной техники и бригад, выполняющих ручную уборку. Также будут привлекаться силы и техника городских инженерных служб.

Вице-мэр попросил москвичей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, горожанам посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду.

