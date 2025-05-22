Более 560 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства на 2026 г

На заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме 22 мая обсудили ход голосования по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба партии.

Проект реализуется Минстроем России совместно с партией «Единая Россия» и позволяет жителям напрямую влиять на развитие своих городов. В этом году в Подмосковье на голосование вынесено 289 объектов из 54 муниципальных округов.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, активность жителей подтверждает востребованность проекта — на данный момент в голосовании уже приняли участие порядка 562 тысяч жителей региона.

«Из 289 объектов, вынесенных на голосование, — 104 сквера, 29 парков и лесопарков, 25 прибрежных территорий, включая набережные, 18 зон отдыха, 17 пешеходных зон, а также 96 общественных территорий. Результаты голосования станут основой для планирования работ по благоустройству в 2026 году», — отметил Брынцалов.

Он также добавил, что например, в Балашихе, в настоящий момент лидирует проект благоустройства Парковой улицы и площади перед Ледовым дворцом. В Реутове — сквер у Троицкого храма.

Голосование проходит на платформе госуслуг с 21 апреля по 12 июня. Участвовать могут граждане от 14 лет. Каждый житель может выбрать одну территорию для благоустройства или оценить представленные дизайн-проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.