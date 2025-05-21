Более 400 млн руб вложили в обновление учреждений культуры Щелкова

На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал о масштабных работах, которые были проведены в округе в сфере культуры за последние 5 лет. Так, общая сумма обновления ДК имени В. П. Чкалова, построенного более 50 лет назад, составила 213 млн рублей. Сейчас в нем занимаются более 1 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

В рамках работ полностью изменили зрительный зал на 420 мест, отремонтировали фасад, крышу, хореографический и малый залы.

В 2023 году благоустроили прилегающую территорию у ДК — появилась современная зона притяжения, которая пользуется популярностью у жителей микрорайона Чкаловский.

​В Монине завершили первый этап капитального ремонта КДЦ «Дом офицеров», которому недавно исполнилось 90 лет. Обновили зрительный зал на 900 мест и оснастили его современным оборудованием. Общая сумма проведенных работ составила 150 млн рублей. На втором этапе будет благоустроена его прилегающая территория.

Начата реконструкция усадьбы Фряново — здесь уже проведен ремонт фасада, реставрация оконных рам, реэкспозиция в залах парадной анфилады: в музыкальной гостиной и столовой. Также благоустроили парк рядом.

Отремонтировали за эти годы и сельские дома культуры, среди них: СДК Огуднево, ДК Медвежьи Озера и Оболдинский ДК.

В прошлом году был завершен ремонт экспозиционных залов Щелковского историко-художественного музея. А в Центральной библиотеке на улице Пушкина был отремонтирован читальный зал и зона абонемента, приобретена модульная мебель, произведена замена освещения и сделана перепланировка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.