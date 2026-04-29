Более 4 тыс лифтов заменят в Подмосковье по контракту с Серпуховским заводом

В регионе состоялось заседание Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ под руководством заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова и депутата Госдумы Сергея Колунова. Главной темой стала реализация программы замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Особое внимание участники заседания уделили офсетному контракту, заключенному с Серпуховским лифтовым заводом. В 2026 году по этому контракту заменят 375 лифтов в 197 многоквартирных домах. Установка нового оборудования начнется в июне.

«С каждым годом мы постепенно будем наращивать объем замен лифтов. К 2031 году планируем обновлять порядка 1,2 тыс. единиц оборудования в год. За счет встречных инвестиций завода оборудование не теряет марку и обновляется в соответствии с современными стандартами. Для жителей это безопасность и уверенность в надежности лифтов. А для регионального предприятия — отличная возможность развития и масштабирования», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Также на заседании рассмотрели вопрос о переводе многоквартирных домов со специальных счетов на счет регионального оператора. Предложен поэтапный механизм: от корректировки региональной программы до выделения дополнительного финансирования из бюджета Московской области.

«Понимаем, что самым опережающим фактором развития лифтового хозяйства является реализация офсетного договора. Мы заключили контракт, по которому до 2031 года будет заменено не менее 4 тыс. лифтов. Первая трехлетка — 1 294 лифта. Основной контракт — с серпуховским заводом, расположенным на территории области, с новейшим оборудованием, гарантией поставки, наличием логистики и компетентных кадров. Это абсолютно правильное направление, и мы будем его дальше развивать», — подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Дмитрий Сватковский.

В работе заседания также приняли участие представители Ассоциации советов многоквартирных домов Московской области во главе с председателем Олесей Тыщенко. Они поддержали предложенные подходы к модернизации лифтового хозяйства, отметив, что использование единых стандартов и унифицированного оборудования делает процесс замены более прозрачным и предсказуемым для жителей.

«Унификация лифтового оборудования — это большое преимущество для жителей. Когда в разных домах устанавливаются лифты одного производителя с одинаковыми параметрами, собственникам проще контролировать качество, понимать сроки службы и требования к обслуживанию. Кроме того, это упрощает работу управляющих организаций и делает процесс замены более быстрым. Жители не теряются в разнообразии марок и моделей — они знают, что их лифт соответствует современным стандартам безопасности и надежности. Мы полностью поддерживаем такой подход», — отметила председатель Ассоциации советов МКД Олеся Тыщенко.

Всего в Московской области насчитывается более 67 тыс. лифтов. С 2014 года заменено порядка 14 тыс. единиц. В 2025 году план по замене 415 лифтов выполнен полностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.