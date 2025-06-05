Более 4 тыс бездомных собак прошли программу ОСВВ в Подмосковье с начала года

На территории Подмосковья ведется контроль численности бездомных собак, в основу которого входит программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Животных, прошедших процедуры, можно встретить в городе и за его пределами — определить их можно по желтой бирке. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Если пес бегает без нее — он подлежит отлову, после которого будет доставлен в пункт временного содержания для проведения комплексных ветеринарных мероприятий. Если он окажется чипированным — ветеринарные специалисты с помощью специального сканера проверят информацию, узнают данные владельца и сообщат ему данные, где питомца можно забрать.

В случае отсутствия чипа, собака сначала пройдет карантин, далее последует обработка от паразитов, чипирование, вакцинирование, стерилизация или кастрация.

Ветеринары дадут оценку поведению собаки — если она не проявляет агрессии, то после операции в течение определенного времени будет выпущена обратно на прежнее место обитания. В регионе действует колл–центр, куда можно сообщить о местонахождении бездомной собаки. Звонки принимаются круглосуточно по номеру: 8 (800) 550-65-22.

Узнать адрес ближайшей госветклиники и записаться на прием, чтобы зарегистрировать и чипировать любимца можно по номеру: 8(495)668-01-25 также в круглосуточном режиме.

Согласно постановлению правительства Московской области от 1.09.2023 года процедура регистрации в Подмосковье является обязательной для собак, остальные животные — по желанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.