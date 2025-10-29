Более 300 школьников приняли участие в форуме «Лаборатория профессий» в Егорьевске

«Лаборатория профессий» — это ежегодный профориентационный форум для школьников, призванный помочь им в самоопределении. На этот раз он охватил более 300 участников, которые смогли попробовать разные профессии на практике, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В большом зале Дворца культуры им. Г. Конина демонстрировались презентации учебных заведений среднего и высшего образования Егорьевска, Гжели, Коломны, Луховиц и других городов. Там потенциальные абитуриенты могли узнать необходимую информацию о поступлении и условиях обучения. Но основная часть проходила в фойе ДК, где развернулось множество интерактивных площадок по разным направлениям.

Гостей встречали специалисты Молодежного центра «Маяк» с профориентационным тестированием, но возможности участников оно не ограничивало — попробовать можно было все. Например, Егорьевский техникум подготовил кулинарный мастер-класс, мастер-класс по восстановлению фотографии, а также презентовал специальность электрика — здесь школьникам предлагали собрать электрическую цепь и зажечь свою первую лампочку.

Колледж педагогики и искусства представил выставку работ художников — то, чем студенты занимаются во время уроков. А на площадке Егорьевского авиатехколледжа можно было посмотреть, как выглядят настоящие авиационные блоки, изучить строение крыла самолета и двигателя.

Свои площадки на «Лаборатории профессий» представили также предприятия и организации. «Инновент» предложил гостям собрать вентилятор, о своей работе рассказали представители «Мособлпожспас», а Егорьевская больница приготовила сразу несколько интерактивных зон. Особенно актуальна в работе врачей с приближением сезона гололедицы — травматология. Здесь можно было увидеть, как выглядит перелом, как его вылечить и, главное, предотвратить. А под руководством хирургов школьники могли попробовать наложить настоящие швы — нити, инструменты — все как у настоящих врачей. Тема дезинфекции стояла отдельно — медики предложили проверить, насколько чистые у гостей руки. Это можно было увидеть в специальном боксе, в котором продезинфицированные места ярко светятся голубым, в отличие от остальной поверхности.

Такой форум в Егорьевске проводят уже 3-й год, демонстрируя молодежи множество возможностей для самореализации. Ветеринар или полицейский, инженер или актер, учитель или программист — все эти профессии объединила лаборатория. И именно здесь может быть положено начало успеха будущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.