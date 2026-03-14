Более 3 тыс жалоб за сутки: масштабный сбой произошел в работе Telegram в России

Пользователи жалуются на масштабной сбой в работе мессенджера Telegram на территории России, сообщается на сайте detector404.ru .

Всего за сутки поступило 3475 жалоб, за последний час — 755. Наиболее часто о сбоях в работе мессенджера сообщают жители Брянской области — 7%, Москвы — 4%, Подмосковья — 4%, Курской области — 4% и Белгородской области — 3%.

За последние 24 часа 35% пользователей пожаловались на сбои в работе оповещений, 31% — на сбои в работе мобильного приложения, 20% — на общий сбой, 10% — на сбой сайта и 1% — на сбой личного кабинета.

Ранее в Госдуме анонсировали расширение «белых списков» приложений в России. В скором времени в данный перечень включат основную часть ежедневно используемых россиянами приложений.

