В Госдуме анонсировали расширение «белых списков» приложений в России

В Госдуме сообщили, что перечень разрешенных интернет-ресурсов будет дополнен в течение ближайших двух-трех недель. Такое заявление сделал депутат, заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов, пишет SHOT .

«Будет создана система, так называемые „белые списки“, куда войдут большинство тех узлов связи и тех приложений, и тех ресурсов, которыми мы с вами пользуемся каждый день: это и почтовые сервисы, это маркетплейсы, это банковские приложения», — рассказал Свинцов.

По словам Свинцова, в скором времени в данный перечень включат основную часть ежедневно используемых россиянами приложений. Речь идет также о сервисах операторов сотовой связи, службах каршеринга, почтовых сервисах, системах для торговых точек и иных аналогичных платформах.

Сбои в работе интернета и связи, отмечаемые по всей России, вызывают жалобы населения с первых дней марта. Вводимые ограничения связаны с мерами по обеспечению безопасности.

