Более 3 т овощей для кухни экоотеля собрали в «Былинкино»

Сезон сбора овощей завершился на подмосковной экоферме «Былинкино» в городском округе Луховицы по планам компании: до 1 ноября 2024 года. Удельный вес самых значимых культур — огурцов, томатов, свеклы и моркови составил 2,8 т, сообщила прессзслужба экофермы.

«Былинкино» — небольшая экоферма, которая специализируется в первую очередь на козьем молоке и сыроварении. Также компания развивает одноименную туристическую базу, куда на отдых приезжают не только жители России, но и иностранные граждане. Огород, по признанию главы комплекса Елены Головащенко, появился здесь именно для туристов.

«Мы подумали, дышащие солнцем овощи в сочетании с фермерским мясом и кисломолочными продуктами, что может быть лучше для истосковавшегося по натуральности желудка горожанина, и решили начать самостоятельно выращивать огурцы, томаты, картофель, лук и другие важные для русской кухни овощные культуры», — рассказала Головащенко.

Уже несколько лет гости экофермы могут заказать к своему столу ароматные, натуральные, вкусные и полезные овощи тепличного и открытого грунта. Только за этот сезон на ферме было собрано: 400 кг моркови, 600 кг свеклы, 1000 кг огурцов и более 800 кг томатов.

По словам Елены Головащенко, в планах развития территории «Былинкино» на 2025 год увеличить площадь «огородного хозяйства» в 1,5 раза, до 1 га.

«Расширение огорода стало насущной необходимостью. Этим летом заметили, что некоторым гостям не хватает огурцов. А мы же расположены в огуречной столице Подмосковья! Так что будет исправлять ситуацию. В планах на следующий сезон расширить все овощные посевы. Наши гости должны получать максимум удовольствия от времяпрепровождения в „Былинкино“, — подчеркнула Головащенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.