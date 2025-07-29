Более 26 регулярных мероприятий пройдут в парках Серпухова

Парки Серпухова приглашают жителей и гостей города посетить еженедельные мероприятия. Мероприятия проходят по различным направлениям, для всех возрастных категорий посетителей — спектр активностей рассчитан на самый разный возраст и интересы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В летнее время в парках много различных мероприятий: мастер-класс от фаер-клуба «Феникс» (6+), тренировка о цирковой студии «Флик-Фляк» (6+), мастер-класс по историческому фехтованию (12+), танцевальная тренировка «Бачата» (12+), функциональная йога, гибкая сила, танцы в парке, разминка Kangoo jamp (6+).

Любой посетитель сможет найти себе занятие по душе.

В пятницу, субботу и воскресенье юных гостей парка ждут игровые программы, интеллектуальные викторины, настольные игры, творческие встречи, мастер-класс по созданию мыльных пузырей. Пока взрослые гуляют и наслаждаются природой, ребята могут принять участие в мастер-классах, игровых и спортивных программах, и, конечно же, провести время весело и с пользой.

2 августа в парке им. Олега Степанова и парке Принарский пройдет общеобластное мероприятие «Культурный Код Подмосковья». Гостей парка ждет множество активностей: фотовыставка, гигантская раскраска, ретрофотосеесия, мастер-класс по кастомизаци и нейрографике, по созданию символа города, поэтические выступления, Показательное выступление от цирковой студии «Флик-фляк», экскурсия по парку, квест, эрудит-викторина. Каждый найдет себе занятие по интересам. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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