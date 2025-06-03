Более 250 объектов агротуризма доступны жителям Подмосковья

Сельский туризм активно развивается — в Подмосковье в данной отрасли работает более 250 объектов. Например, на ферме «Былинкино» в Луховицах можно научиться варить сыр, увидеть процесс его производства, познакомиться с козами и другими обитателями хозяйства. В деревне Новое Орехово-Зуевского городского округа на семейной ферме «Янинъ» проводятся тематические праздники, работает ферма Джерсейских коров, сыроварня и цех молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В Дмитровском «Ремесленная слобода Глушенковых» предлагает занятия в столярной мастерской, мастер-класс по выпечке хлеба в русской печи, приготовление медовых пряников и посещение пасеки.

На «ферме М2 Шульгино» под Волоколамском проводятся экскурсии, где знакомят с процессом производства молочной продукции, хлебобулочных изделий и проводят дегустации.

С полным списком объектов сельского туризма можно ознакомиться на официальном сайте министерства. С программой и инфраструктурой хозяйств — на сайтах объектов или в социальных сетях.

Лето — сезон школьных каникул и отпусков. Провести время на природе можно в сельской местности, где функционируют объекты агротуризма. Гостям предлагают различные активности на любой вкус: от прогулок и экскурсионных маршрутов до увлекательных мастер-классов. Некоторые из объектов также предоставляют возможность проживания, позволяя погрузиться в атмосферу загородной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.