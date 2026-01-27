сегодня в 08:05

Более 200 единиц спецтехники и 300 дворников убирают снег в Солнечногорске

С последствиями сильного снегопада в Солнечногорске борется более 200 единиц спецтехники и 300 дворников, сообщает 360.ru .

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Солнечногорск убирают по утвержденному плану: магистрали и трассы, главные дороги и улицы, сельские поселения и дворовые территории.

К устранению последствий непогоды привлечены 198 рабочих ручного труда от управляющих компаний.

Все поступающие заявки от жителей оперативно обрабатываются. Их включают в график работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

