Более 200 единиц спецтехники и 300 дворников убирают снег в Солнечногорске
Фото - © Пресс-служба администрации Богородского г.о.
С последствиями сильного снегопада в Солнечногорске борется более 200 единиц спецтехники и 300 дворников, сообщает 360.ru.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Солнечногорск убирают по утвержденному плану: магистрали и трассы, главные дороги и улицы, сельские поселения и дворовые территории.
К устранению последствий непогоды привлечены 198 рабочих ручного труда от управляющих компаний.
Все поступающие заявки от жителей оперативно обрабатываются. Их включают в график работ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.
«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.
