Более 195 тыс гектаров яровых культур уже посеяли в Подмосковье

В настоящее время на территории Московской области продолжается активная работа по севу яровых культур. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в первой декаде мая, сложившиеся на севере и северо-западе региона, посевные работы продолжаются и будут завершены в агротехнологические сроки. На текущий момент посеяно около 195,7 тыс. гектаров яровых культур или 79% от плана, это на 62,1 тыс. гектаров больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом сезоне посевная площадь стала больше. Работа в поле — в самом разгаре, уже посеяли около 79,8 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых, это яровая пшеница, ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох и другие культуры. Здесь опережаем темпы прошлого года более чем на 17 тысяч гектаров. Масличные — яровой рапс, соя, горчица, подсолнечник, засеяны на площади 61,5 тыс. гектаров. По ним также на 30,6 тысяч гектаров превышаем показатели 2024 года. Кормовыми культурами посеяно 44,3 тыс. гектаров, овощами открытого грунта — 3,9 тыс. гектаров, картофель посажен на площади 6,2 тыс. гектаров», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что общая посевная площадь в этом году составит 542,3 тыс. гектаров. Планируется нарастить объем производства продукции растениеводства, в частности, зерновых и зернобобовых, овощей и картофеля.

«Сев озимых проводили осенью прошлого года, так они успевают прорасти и укорениться, а весной продолжают жизненный цикл. Эти культуры нуждаются в комплексе питательных веществ и микроэлементов. Сейчас подкормка озимых зерновых проведена на площади 73,2 тыс. гектаров, это 89% от плана, озимого рапса — на площади 13,4 тыс. гектаров, многолетних трав — на 34 тысячах гектарах», — дополнил Двойных.

Со стороны правительства Московской области аграриям региона оказывают различные меры государственной поддержки — в этом году на растениеводство в общей сложности выделено 2,4 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Подробная информация о субсидиях собрана на интерактивном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.