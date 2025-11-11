Более 190 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье в ноябре

Фото - © Земельный участок 10 соток с торгов в г. о. Коломна/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 27 октября по 7 ноября в Московской области состоялось 193 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Свыше 450 человек приняли участие в торгах за прошедшие две недели. В среднем на каждый лот претендовало около 3 участников. Популярность загородной недвижимости на торгах в Подмосковье подтверждается аукционной статистикой: по некоторым лотам количество заявок значительно превышает средние показатели. Например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в городском округе Коломна боролось 14 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко! Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.