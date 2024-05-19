Более 18 тыс сеянцев ели высадили в Дмитровском округе в рамках акции «Лес будущего»

Более 18 тысяч сеянцев ели высадили в Дмитровском городском округе в рамках акции «Лес будущего». Мероприятие проводится ежегодно под эгидой международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом России, передает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году было организовано 16 площадок, одна из которых — в Дмитровском городском округе, в Озерецком лесничестве, рядом с поселком «Лыжник». В лесу был подготовлен участок площадью 4,6 га, на котором более 2000 людей высадили 18400 сеянцев ели.

Сотрудники лесничества заранее провели все необходимые агротехнические работы: площадка была расчищена, сделаны специальные борозды. Сеянцы были привезены из Дмитровского лесного питомника, возраст юных елочек — 3 года.

Всех участников акции приветствовали председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«Дмитровский городской округ — один из самых больших по территории в Московской области, и половина нашей земли — это лес, наше богатство, о котором все мы обязаны заботиться и сохранять его. И сегодня мы все вместе посадили еще один лес будущего: через пару десятилетий эти маленькие елочки станут прекрасным лесом. Благодарю всех за вклад в озеленение нашего любимого округа! Каждое дерево — память о герое, павшем на полях сражений Великой Отечественной войны», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.

Сотрудники лесничества помогали делать специальным инструментом — мечом Колесова — лунки для посадки сеянцев и объясняли, как правильно посадить елочку, чтобы она прижилась.

ЮИДовцы из Дмитровской школы № 9 принимают участие в акции «Лес будущего» уже пятый раз.

«Сажать не трудно, тяжело вот этим специальным мечом-лопатой лунки делать. Но мне очень нравится участвовать в таких акциях, я же член ЮИД, я должна делать добрые дела. А лес сажать — это большое дело для будущего всех нас», — уверена Марьяна Груненкова из Дмитровской школы № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в акции «Лес будущего». В этом году подготовлено 16 участков в лесных зонах. 23 га отдано под создание лесных культур хозяйственно-ценных пород деревьев. Елей посадят 29 640 шт., сосны — 72 090 шт. и дуба — 794 шт.