Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на акцию «Лес будущего»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в акции «Лес будущего». В этом году подготовлено 16 участков в лесных зонах.

«Сегодня мы проводим акцию „Лес будущего“ — сажаем деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «Лес будущего» стал частью международной акции «Сад Памяти», инициатором которой в 2020 году стал президент России Владимир Путин. Всего в ней приняли участие более 5,5 млн человек из 50 стран мира.

Глава региона отметил, что в текущем году для акции были подготовлены 16 участков в лесных зонах. Участникам выдадут весь необходимый инвентарь — перчатки, лопаты, ведра, мечи Колесова, а также свыше 100 тыс. саженцев сосны, ели и дуба.

По словам губернатора, главной площадкой акции стало Озерецкое участковое лесничество вблизи коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском округе. Добраться до места можно на бесплатных автобусах. До центральной площадки все желающие смогут доехать от станции МЦД «Лобня» или на личном транспорте.

«Приглашаем принять участие взрослых и детей. Ждем всех!» — заключил Воробьев.