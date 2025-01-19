Более 1700 жителей Коломны посетили ночью крещенские купели

Более 1700 жителей городского округа Коломна посетили ночью крещенские купели. Около 900 из них стали участниками традиционного православного обряда, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно Евангелию, в этот день Иисус крестился в водах реки Иордан, поэтому верующие отмечают Богоявление традиционным окунанием в прорубь в надежде набраться духовных сил.

Накануне праздника торжественные службы прошли во всех храмах с чином освящения воды, которая, как принято считать, наделяется особыми свойствами.

18 января в Крещенский сочельник в Тихвинском храме Успенского собора в Коломне митрополит Крутицкий и Коломенский Павел возглавил Божественную литургию, Великую Вечерню праздника Крещения Господня и Великое освящение воды. По окончании богослужения Владыка Павел обратился к молящимся с архипастырским словом.

В семи точках городского округа Коломна организовали места для омовений. Центральной площадкой стал источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в селе Андреевское. Здесь в Крещенскую ночь побывало около 500 жителей округа.

Ситуацию контролировали спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. На площадках оборудовали специальные теплые зоны с горячим питьем, чтобы те, кто уже окунулся, могли согреться.

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев поздравил жителей с праздником.

«Пусть этот праздник принесет в ваши сердца мир, радость и благодать. Желаю здоровья, счастья и крепкой веры каждому!», — написал на своих страницах в социальных сетях Александр Владимирович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.