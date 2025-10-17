Более 1600 питомцев вакцинировали ветеринары в парках Подмосковья за полгода

С апреля ветеринарные специалисты Минсельхоза Московской области начали работу в парках. За полгода в мобильных пунктах Госветслужбы Подмосковья приняли более 2 962 животных. Проведено более 4 тыс. манипуляций. В течение шести месяцев владельцы собак и кошек могли без предварительной записи провести важнейшие процедуры во время прогулки, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всего за сезон специалисты привили 1624 животных — в передвижных офисах можно бесплатно вакцинировать питомца от бешенства российским препаратом «Рабикан», за дополнительную плату — комплексной вакциной от болезней собак и кошек. Также ветеринары зарегистрировали 1338 питомцев в едином региональном Реестре и провели чипирование 1082 животных. Акция продолжается, но октябрь станет последним месяцем в этом году, когда можно воспользоваться мобильными пунктами в парках. С наступлением холодного сезона работа выездных бригад будет завершена.

Найти адреса и график работы мобильных пунктов в октябре можно на интерактивной карте портала «Мой АПК». После окончания акции все услуги — вакцинация, регистрация и чипирование — остаются доступными для владельцев. Их можно провести в стационарных клиниках Госветслужбы.

Адреса и контакты всех пунктов также размещены на интерактивной карте портала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.