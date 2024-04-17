Более 160 тыс москвичей начали переселение в новое жилье по программе реновации

Более 136 тыс. москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации, а около 147 тыс. горожан уже заключили договоры на новое жилье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Больше 160 тысяч человек начали переселение в новое жилье по реновации», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что свыше 25 тыс. москвичей на сегодняшний день оформляют документы или занимаются переездом.

Столичная программа реновации стартовала в августе 2017 года. С этого времени в мегаполисе ввели в эксплуатацию 307 жилых домов. Еще 472 новостройки или 9 млн кв. м. жилья в данный момент продолжают оставаться в работе.

В 2024 году уже завершено строительство 3 многоэтажек, под заселение москвичей передали 18 домов. Еще 12 территорий подобрано для организации волнового переселения.

Ранее стало известно, что в Пресненском районе столицы строят 1 и проектируют еще 3 дома по программе реновации. Со старта программы здесь уже ввели в эксплуатацию 2 новостройки.