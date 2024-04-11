В Пресненском районе строят 4 дома по реновации

На территории Пресненского района столицы строят 1 и проектируют еще 3 дома по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня в Пресненском районе для переселения жителей по программе реновации строят жилой дом на улице Подвойского (з/у 12/15) площадью более 22 тыс. кв. м. Также в проектировании на данный момент находятся еще три здания жилой площадью 36,6 тыс. кв. м», — рассказал Бочкарев.

«Первые этажи домов сделают нежилыми. Там могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей», — уточнил Бочкарев.

Как пояснил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, со старта программы реновации в Пресненском районе уже ввели в эксплуатацию 2 новостройки.

«С момента старта программы в районе Пресненский введены в эксплуатацию два дома по адресам: Мукомольный проезд, дом 2 и улица Пресненский Вал, дом 19. А всего новые квартиры по программе реновации в районе получат жители 53 домов», — сказал Загрутдинов.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. На протяжении последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза с 3 до 5-7 млн кв. м в год.