Более 130 тыс исследований на качество продукции провели в Подмосковье в 2025 г

Теплое время года — сезон свежих фруктов, овощей и ягод, широкий выбор которых представлен на прилавках. В ассортименте — персики, абрикосы, сливы, черешня, клубника, томаты, огурцы и другие культуры. В регионе за качеством продукции на рынках и ярмарках следят ветеринарные специалисты Минсельхозпрода Московской области — за 4 месяца они провели 130,7 тыс. исследований проб плодовоовощной продукции и ягод. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ветеринарно-санитарная экспертиза включает оценку по нескольким параметрам. Специалисты проверяют внешний вид плодов: свежесть, целостность, цвет, зрелость, запах и вкус. Также проводят люминесцентный анализ — этот метод позволяет определить степень свежести, выявить возможные заболевания и подмороженные плоды. Также измеряется уровень содержания нитратов и других элементов.

По результатам исследований за 4 месяца из 26,5 тыс. тонн плодовоовощной продукции к реализации не было допущено 397 кг овощей и 1 кг фруктов из-за несоответствия органолептических (внешних) показателей.

В теплый сезон также активизируются нелегальные предприниматели, незаконно устанавливая ларьки и киоски. В регионе ведется плановая работа по демонтажу таких объектов — в план на этот год попали не менее 2,5 тыс. НТО.

Однако специалисты рекомендуют воздержаться от покупок в незаконных местах, где зачастую отсутствуют сопроводительные документы на товары и не созданы условия для их длительного хранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.