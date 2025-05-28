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Более 1,3 тыс голосов собрал Старый парк Королева в голосовании за благоустройство

Продолжается всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Один из участников проекта в Королеве — Старый парк мкр. Юбилейный, расположенный рядом со станцией «Болшево» Фрязинского направления. Если парк победит, здесь проведут комплексное благоустройство: заменят покрытия, установят малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение, а также озеленят территорию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За какие еще территории можно проголосовать в Королеве?

Центральный городской парк, ул. Терешковой;

Сквер Ветеранов труда, вблизи дома № 2А по ул. Циолковского;

Сквер вблизи дома № 5А по ул. Тарасовская, мкр. Текстильщик;

Бульварная часть проспекта Королева;

Территория у дома № 2 по ул. Трудовая;

Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут жители старше 14 лет.

Как проголосовать:

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Выбирайте регион — Московская область.

Отдайте свой голос за территорию, которую хотите преобразить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.