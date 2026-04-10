Более 100 питомцев прошли диспансеризацию в Подмосковье

С начала 2026 года свыше 100 домашних животных прошли профилактический чек-ап в государственных ветклиниках Подмосковья. Обследование включает УЗИ, анализы крови и мочи, а также дополнительные тесты для кошек и пожилых животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Профилактический осмотр включает обзорное УЗИ брюшной полости, общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи. Кошкам дополнительно проводят тестирование на вирусную лейкемию. Животным старше 7 лет назначают исследование гормонов щитовидной железы: Т4 для кошек, Т4 и ТТГ для собак.

Ветеринарные специалисты отмечают, что проходить диспансеризацию рекомендуется ежегодно. Такие осмотры позволяют выявить нарушения на ранних стадиях, когда клинические симптомы еще отсутствуют. Ранняя диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, почек и эндокринной системы дает возможность скорректировать состояние без медикаментов — с помощью диетотерапии и изменения условий содержания.

Регулярные обследования вместе с вакцинацией снижают риск тяжелых заболеваний и формируют устойчивый иммунитет к распространенным инфекциям. В регионе работает более 80 государственных ветклиник, где каждый специалист ежедневно принимает около 30 пациентов. Записаться на прием и узнать график работы можно через сервис «Ветеринарная служба» на портале «Мой АПК». В теплый сезон также организуют выездные вакцинации в населенных пунктах и СНТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.