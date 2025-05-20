Более 1 млн рублей собрали в Дубне на благотворительном концерте в поддержку СВО

Более 1 млн рублей собрали 15 исполнителей, приехавших в Дубну для участия в благотворительном концерте «Дискотека 90-х-00-х». Средства пойдут в поддержку военнослужащих, ​ выполняющих боевые задачи в​ зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря автору идеи, лидеру волонтерского движения «Батальон» Полине Васильевой, поддержке администрации Дубны была собрана сумма, которая пойдет на покупку самого необходимого сразу для нескольких подразделений. Расчет БПЛА штурмовой роты 26 танкового полка, в котором служит дубненец, получит беспилотник, штурмовики 255 полка, где также сейчас находится житель наукограда — запчасти для дронов, ремонт которых они наладили сами. Для одного из подразделений 56 Гвардейского десантно-штурмового полка будет закуплен мотоцикл, для огнеметчиков 205 казачьей бригады — теплоприцелы и детекторы дронов, а также многое другое.

«То, что вы все здесь сейчас находитесь, является прямой иллюстрацией слов нашего главнокомандующего о том, что наш народ в самые трудные времена умеет объединяться и стоять стеной за други своя и за Отечество. На концерте артисты своим талантом и вы, своими билетами делаете главное — помогаете тем, кто прямо сейчас рискует своими жизнями ради нашей великой России», — обратилась к зрителям организатор концерта, президент благотворительного фонда «Батальон» Полина Васильева.

Основатель группы «Uma2rman» Сергей Кристовский приехал на концерт с супругой и недавно родившейся дочкой. Говорит — не было вопроса, выступать или нет. Все русские люди сейчас решают одну большую задачу, все вместе.

«Если у меня есть время, я всегда найду в себе силы приехать на такое мероприятие и помочь, чем могу. Не только песнями помогаем, всем помогаем. Я русский человек, я патриот своей страны», — сказал участник группы «Uma2rman» Сергей Кристовский.

Концерт прошёл в очень доброжелательной атмосфере, на эмоциональном подъеме, зрители подпевали, танцпол был заполнен до отказа. Организаторы концерта пригласили и молодых исполнителей, и артистов, которые много лет занимают заслуженное место на российском эстрадном Олимпе — Марину Хлебникову, группы «Uma2rman», «Технология», «Краски», «Унесённые ветром», «Турбомода», «140 ударов в минуту».

«Любой вклад важен. Для нас это принципиальная позиция. Делаем все, что от нас зависит», — сказал участник группы «Технология» Матвей Юдов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.