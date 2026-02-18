Более 1 000 начинающих артистов выступили на фестивале «ДебютФЕСТ» в Красноармейске

Седьмой открытый фестиваль-конкурс «ДебютФЕСТ» прошел 15 февраля в Красноармейске и собрал свыше 1 000 молодых артистов из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль-конкурс «ДебютФЕСТ» состоялся в Красноармейском городском дворце культуры. В этом году мероприятие объединило участников из Пушкинского, Щелкова, Королева, Домодедова, Фрязина, Сергиева Посада и Москвы.

Жюри предстояло оценить более 300 творческих номеров. Конкурс ориентирован на начинающие коллективы, для которых участие стало важным этапом профессионального развития. Организаторы отметили, что «ДебютФЕСТ» предоставляет возможность артистам получить сценический опыт, услышать мнение экспертов и обменяться опытом с другими участниками.

Программа фестиваля включала три основные номинации: хореография, вокал и художественное слово. В каждой номинации были предусмотрены отдельные категории и возрастные группы, что обеспечило объективную оценку выступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.