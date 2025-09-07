«Боюсь потерять товарный вид»: певец Шаляпин хочет сделать пластическую операцию

Российский певец Прохор Шаляпин привык быть в центре внимания. Он рассказал, что подумывает о пластике, чтобы сохранить моложавость и привлекательность, сообщает StarHit .

Артист поучаствовал в шоу «Натальная карта». Астролог Олеся Иванченко рассказала, что дата его рождения указывает на человека с яркой и привлекательной внешностью. В ответ певец признался, что думает о пластике.

«Ездил к пластическому хирургу недавно в Петербург, там шикарный загородный пансионат, где все делают. Ложишься, четыре часа — и минус годы», — сказал 41-летний Шаляпин.

При этом артист не скрывает, что для него очень важно сохранять молодость, поскольку медийная личность. Шаляпин хочет как можно дольше быть привлекательным в глазах его зрителей.

«Старости я не боюсь. Чего бояться? Я боюсь потерять товарный вид», — уточнил певец.

Он добавил, что, возможно, сделает пластическую операцию осенью.