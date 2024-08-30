сегодня в 18:08

Бойцы ВС РФ освободили Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки войск взяли под контроль населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие отразили 50 контратак ВСУ и нанесли поражение формированиям 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» Нацполиции Украины.

За неделю боевых действий противник потерял до 3720 человек живой силы, 7 танков, 14 боевых бронемашин, 38 автомобилей, 42 орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

Ранее подразделения группировки войск «Центр» благодаря активным военным действиям смогли освободить населенный пункт Николаевка ДНР.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение СВО на Украине по приказу российского президента Владимира Путина.