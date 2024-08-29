сегодня в 13:30

ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ в ДНР

Поражение понесли 44-я, 53-я механизированные, 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ и 15-я бригада нацгвардии в районах еще четырех населенных пунктов ДНР.

ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

Украинские силы потеряли до 530 военнослужащих, бронетранспортер М113, 122 мм гаубицу Д-30, шесть автомобилей, 100 мм противотанковую пушку «Рапира» и два 152 мм орудия Д-20.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что российская армия освободила населенный пункт Камышевка в ДНР. ВСУ потеряли до 475 человек на этом направлении.