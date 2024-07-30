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Бойцы СВО с оружием в руках призвали мигрантов соблюдать законы России

Общество

Фото - © Telegram-канале «Zаписки Vетерана»

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, записали видеообращение к мигрантам и призвали их соблюдать законы РФ, ролик опубликован в Telegram-канале «Zаписки Vетерана».

На кадрах запечатлена группа мужчин в военной форме. В руках бойцы держат оружие. Один из военнослужащих на видео сообщил, что до них дошли слухи об участившихся противоправных деяниях мигрантов.

Так, мужчина уточнил, что до бойцов дошли слухи о частых изнасилованиях, грабежах и избиениях участников СВО. По словам бойца, иностранным гражданам, не соблюдающим законы РФ, не место в стране.

Также военнослужащий предложил мигрантам присоединиться к участию в СВО.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила о выдворении из России  39,5 тыс. иностранных граждан. Они нарушали миграционное законодательство РФ.