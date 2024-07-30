Порядка 40 тыс мигрантов выдворили из России за полгода

Федеральная служба судебных приставов выдворила из России почти 40 тыс. мигрантов за первое полугодие 2024 года, сообщает РИА Новости .

В ведомстве отчитались о результатах работы за первые шесть месяцев 2024 года.

За это время было выдворено 39,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, которые нарушили миграционное законодательство РФ.

Ранее Госдума направила в правительство и в Верховный суд законопроекты о борьбе с нелегальной миграцией для получения официальных отзывов. Речь идет и об ответственности за подделку документов.