Боевик ВСУ признался в расстреле трех российских военнопленных

Взятый в плен десантник ВСУ признался в расстреле троих российских военнопленных в Курской области. Видео с его допросом опубликовал RT .

По его словам, ему дали приказ расстрелять трех военнопленных, он сначала отказался, но потом расстрелял.

«Мне сказали: „Расстреливай“. Я отказался. Мне сказали: „Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял“, — рассказал пулеметчик 82 десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Он также рассказал, как при вторжении в Курскую область ему приказали атаковать пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

Ранее военнослужащий ВСУ сдался в плен и заявил, что командование бросило его с сослуживцами на произвол судьбы.