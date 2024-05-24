Боец СВО сделал трогательный сюрприз дочери на последнем звонке в Подольске

На последнем звонке в Подольске включили поздравительную запись. Одна из выпускниц по имени Настя не сразу узнала на ней голос своего отца, который сейчас служит на СВО, сообщает SHOT .

В подольской школе № 16 прошел последний звонок, на котором в виде аудиозаписи выпускникам адресовали стихи. Одна из девочек, окончившая 11-й класс, с удивлением обнаружила, что строки стихотворения читает ее отец, который сейчас участвует в СВО.

Военный заранее записал аудио. От трогательных слов отца Настя заплакала.

Девочка призналась, что отец пропустил ее 18-летие. Но на папу она не обижается, понимая, что он сейчас защищает страну.

Настя призналась, что была счастлива даже в таком формате почувствовать папу рядом. Она сказала, что любит отца и ждет его скорейшего возвращения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учителей, детей и родителей с последним звонком. Он пожелал выпускникам удачи на экзаменах.