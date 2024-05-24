Андрей Воробьев поздравил учителей, детей и родителей с последним звонком

Воробьев отметил, что сегодня 127 тысяч выпускников Подмосковья оканчивают школу. Впереди их ждет напряженная череда экзаменов. Глава региона подчеркнул, что будет сложно, но он верит, что молодые жители региона справятся.

«А пока хочу поздравить учителей, родителей и самих ребят с последним звонком. Впереди у вас интересная жизнь, желаю всем удачи на экзаменах и поступления туда, где вы мечтаете учиться», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что для него особое значение имеет школа №10 в Реутове, которую он открывал 11 лет назад. За это время она стала целым образовательным комплексом. В конце года здесь построят еще один корпус с IT-уклоном.

Воробьев пообщался с выпускниками. Они поделились своими и впечатлениями и воспоминаниями об открытии школы 11 лет назад. Глава региона отметил, что время летит очень быстро.