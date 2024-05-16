Боец СВО прислушался к совету отца и спас жизнь себе и товарищам

Боец Авдеевского направления прислушался к совету отца и прикрутил к крыше УАЗа специальную защитную конструкцию из двух сеток, которая спасла жизни ему и сослуживцам во время прямого попадания в машину дрона ВСУ, пишет Telegram-канал SHOT .

Военнослужащий на видео показал, как выглядит защитная конструкция, которую придумал его отец. Мужчина поделился идеей с сыном, когда они виделись в последний раз. Участник СВО прислушался к совету родителя и укрепил боевой транспорт специальной конструкцией. В результате это спасло жизнь всему экипажу — при прямом попадании украинского дрона в «буханку», у авто выбило окна и изрешетило осколками крышу, но все, кто был внутри — выжили.

Экипаж УАЗа признался, что если бы у них не было защитной сетки, то от столкновения с дроном транспортное средство бы загорелось и все бы погибли. Сетка также рикошетом отпросила беспилотник в сторону, что сыграло на руку спасшимся бойцам.

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