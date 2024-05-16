На востоке Украины снова слышны взрывы

сегодня в 16:19

В четверг днем в Харькове на востоке Украины прогремели очередные взрывы, пишет украинское издание «Зеркало недели».

Почти 7 часов в Харьковской области звучит сигнал тревоги. Соответствующая информация отображается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Что именно взорвалось — не уточняется. Сообщения о жертвах пока не поступали.

Российские войска продолжают специальную военную операцию на Украине, где уничтожают исключительно военные объекты противника. По социальной инфраструктуре обстрелов не ведется, также ВС РФ не наносят ударов по мирному населению.