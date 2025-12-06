сегодня в 22:59

Bloomberg: число нападений медведей на людей в Японии достигло рекорда

В Японии с апреля зафиксировано рекордное число нападений медведей на людей, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«С апреля в Японии медведи убили или ранили рекордное количество людей — 230», — говорится в публикации.

За 8 месяцев в результате нападения медведей в стране погибли 13 человек, еще 217 получили пострадали.

Всего в период с апреля по октябрь в Японии было зарегистрировано 36 814 случаев появления медведей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.