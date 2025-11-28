сегодня в 22:37

Мужчина выжил после нападения медведя в общественном туалете в Токио

В Токио в полицию обратился 69-летний охотник, который, выходя из общественного туалета, подвергся нападению медведя. По словам мужчины, рост животного достигал полутора метров, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Guardian.

После нападения медведя мужчина потерял равновесие и упал, однако сумел дать отпор хищнику. После этого зверь ретировался. Пострадавший, получив незначительные ранения ноги, самостоятельно обратился в отделение полиции.

С начала апреля в Японии зарегистрировано 197 случаев нападения медведей на людей, в 13 из которых погибли люди. Наибольшее число происшествий отмечено в северных регионах: Акита, Ивате и Фукусима.

Специалисты связывают подобное поведение животных с недостатком корма в лесах — плохим урожаем желудей и буковых орехов. В результате медведи вынуждены искать еду вблизи населенных пунктов.

Для помощи охотникам в отлове хищников власти задействовали армейские подразделения. Кроме того, полиция получила право применять оружие против медведей в ситуациях, представляющих угрозу.

