Блогеру Коэну грозит 5 лет колонии за мерч с отсылками к убийству его девушки

Блогер Виктор Коэн убил свою девушку, отсидел в тюрьме, а после освобождения сделал мерч с отсылками к своему преступлению. На него хотят возбудить еще одно дело по другой статье, сообщает SHOT .

Коэн убил свою 26-летнюю возлюбленную во Владивостоке в 2011 году. Останки жертвы он измельчил в мясорубке. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Выйдя на волю, Коэн стал блогером. Мужчина сделал мерч с отсылками к своему преступлению. На одной толстовке он сделал надпись «Мясорубка правосудия», на другой — «It’s all about moon», прикрепив фото с допроса. Также убийца снимал видеоролики, в которых насмехался над жертвой.

В отношении блогера уже был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Однако теперь его хотят привлечь по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По данному факту проводится доследственная проверка. Действия блогера проверяют на наличие состава преступления. Если его найдут, то Коэну грозит до пяти лет лишении свободы.

В то же время мужчина уже удалил фото из соцсетей и прекратил продажу одежды.