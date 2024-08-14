сегодня в 04:38

Блогер Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда

Блогер Елена Блиновская не погасила долги перед приставам до начала рассмотрения дела в суде, пишет РИА Новости .

Согласно материалам дела, приставы хотят взыскать с нее два исполнительских сбора по 1 тыс. рублей. Также на ней числится неоплаченный штраф ГИБДД на 500 рублей.

Рассмотрение дела Блиновской по существу начнется в среду.

Предпринимательницу обвиняют по разным частям статей 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем).

В ходе расследования удалось установить, что индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве мужа Алексея знала о превышении дохода ИП планки в 150 млн рублей.

Ранее во время очередного судебного заседания блогер Елена Блиновская назвала себя патриотом России и заявила, что попала под следствие из-за показаний подруги.