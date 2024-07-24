Блиновская заявила, что находится в СИЗО из-за показаний подруги

Во время очередного судебного заседания блогер Елена Блиновская назвала себя патриотом России и заявила, что попала под следствие из-за показаний подруги, сообщает SHOT .

24 июля суд принял решение продлить Блиновской меру пресечения. Она останется в СИЗО до 19 августа 2024 года.

Сторона защиты в ходе заседания отметила, что у Блиновской не было мотива игнорировать оплату налогов, так как блогер не хотела рисковать бизнесом. По словам адвокатов, женщина просто доверилась не тем людям, которые ее подставили.

Сама «королева марафонов» на заседании появилась в платье и обуви, стоимость которой оценивается в 100 тыс. рублей. Во время процесса блогер раздавала воздушные поцелуи близким. Она заявила, что находится в СИЗО из-за подруги по имени Виктория, которая дала против нее показания. Блогер также расплакалась и назвала себя патриотом России.

Защита попросила отпустить Блиновскую под домашний арест. О готовности поручиться за «королеву марафонов» заявила юрист Екатерина Гордон.

Также адвокаты попросили остановить преследование супруга Блиновской Алексея, который сейчас находится в зоне СВО. По словам защиты, он является героем и имеет положительные характеристики от командования.

Ранее Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. В деле блогера 46 томов.