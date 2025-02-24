Блины и мастер-классы: как на Болотной площади в Москве отпразднуют Масленицу

Москвичи могут угоститься блинами на Болотной площади в масленичную неделю

24 февраля по всей России стартовали масштабные масленичные гуляния. Московские власти сообщили, что празднования пройдут и на Болотной площади, сообщает «Царьград» .

Начавшаяся 24 февраля масленичная неделя у православных верующих ознаменована народными гуляниями по всей стране. На Болотной площади развернутся праздничные мероприятия, где посетители смогут угоститься блинами и принять участие в мастер-классах. В частности, пройдут занятия по росписи тарелок и плетению кукол из лыка.

Желающим обучиться ремеслу достаточно посетить павильоны маркета волшебства. По словам представителей городской администрации, все уроки проводятся на бесплатной основе. В этих же павильонах можно приобрести тематические товары: праздничную посуду, чайные наборы, мед и варенье.

Вблизи ледового катка расположился фуд-корт, где москвичам и гостям города предлагают отведать блины с разнообразными начинками. В ассортименте — как сладкие, так и мясные варианты.

Павильон «Поезд красоты» на Тверском бульваре предлагает посетителям полезные перекусы, такие как пряники и конфеты. Также здесь можно приобрести праздничные украшения для дома и кухонные принадлежности.

Масленичные торжества в Москве завершатся 2 марта. Отпраздновать можно не только на Болотной площади, но и на других площадках, включая площадь Революции, кинопарк «Москино», ВДНХ и Манежную площадь.