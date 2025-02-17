Блиновская не сможет погасить 1 млрд долга своим арестованным имуществом

В Москве состоялось очередное судебное заседание по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. На элитные автомобили блогера марок Bentley и Lamborghini наложили арест, однако после реализации движимого имущества вырученных денег все равно не хватит на оплату долга более 1 млрд рублей, пишет SHOT .

В настоящее время основной долг Блиновской равен 587 млн рублей, но, кроме этого, ей начислены пени в размере 350 млн рублей. Также у блогерши есть штраф в размере 226 млн рублей. В общей сложности Блиновская должна заплатить государству 1 млрд 168 млн рублей. Сумма долга снова выросла до первоначального размера после того, как суд включил в список кредиторов ФНС.

За время пребывания в СИЗО Блиновская выплатила более 330 млн рублей. Все имущество фигурантки дела арестовано. Речь идет о жилье в Москве, Подмосковье и Крыму. Арест также наложен на элитные автомобили Bentley и Lamborghini.

Сторона обвинения требует отправить Блиновскую в тюрьму на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также оштрафовать на 1,5 млн рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течение 5 лет после освобождения.

Ранее стало известно, что наличие малолетних детей может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора для Блиновской.