Благотворительная выставка животных из приютов пройдет в Одинцове 7 июня

7 июня с 13:00 до 18:00 на территории Одинцовского центра эстетического воспитания состоится благотворительная выставка кошек и собак из приютов. Понравившееся животное можно будет забрать бесплатно по договору ответственного содержания (при себе нужно иметь паспорт). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, посетители выставки смогут помочь приютам, принеся в дар корма для животных, игрушки, крупы.

На благотворительном концерте выступят детские творческие коллективы. Для гостей выставки пройдут мастер-классы от Гильдии Творцов Подмосковья, ярмарка сувениров ручной работы. Также желающие могут погулять с собакой на поводке.

Адрес: Одинцово, ул. Маршала Жукова, 29. Одинцовский центр эстетического воспитания (напротив администрации Одинцовского округа).

Организаторы: Благотворительный проект «Хочу Домой!» и приют для бездомных животных «Гав», при поддержке администрации Одинцовского округа и Общественной палаты Московской области.

По вопросам участия обращаться по телефону: 8 (903) 626-44-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.