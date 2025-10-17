Благоконцерт «Фортепианные шедевры: три века романтики» пройдет 3 ноября в Истре

3 ноября в музее «Новый Иерусалим» округа Истра состоится ежегодный благотворительный концерт «Фортепианные шедевры: три века романтики». Это уже второй вечер из цикла ежегодных благотворительных концертов. Проект открыл в прошлом году заслуженный артист России, пианист Борис Березовский, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Каспрова, одного из самых неординарных пианистов своего поколения, прозвучат произведения Н. Роты, Ф. Листа, Ф. Шопена, К. Дебюсси, Р. Вагнера, Р. Штрауса.

«В прошлом году музей „Новый Иерусалим“ открыл серию ежегодных благотворительных концертов. Мы искренне гордимся возможностью внести свой вклад в поддержку российских благотворительных организаций. Искусство, культура и благотворительность — эти три силы объединяются под сводами нашего музея, создавая нечто поистине уникальное и значимое. Пусть музыка Сергея Каспрова не только восхитит своим мастерством, но и принесет реальную пользу тем, кто в ней так нуждается. Все средства, собранные от сегодняшнего концерта, будут направлены в Фонд „Детские сердца“. Это прекрасная возможность для каждого из нас внести свой вклад в улучшение жизни маленьких пациентов, подарить им надежду и веру в лучшее будущее», — говорит генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Все собранные от концерта средства будут направлены в Фонд «Детские сердца», который помогает малышам с врожденными заболеваниями сердца. За более чем 20 лет работы Фонд спас свыше 5 тыс. детей, возвращая им здоровье и возможность жить полноценной жизнью.

Начало концерта в 17:00. Подробная информация и билеты на сайте музея «Новый Иерусалим».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.