Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. К празднику Пасхи его частицу доставят в Москву к богослужению в храме Христа Спасителя, сообщает Mash .

Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в закрытую часовню (Кувуклию), где после молитвы зажегся Благодатный огонь, который затем был передан верующим.

В Иерусалиме в субботу действуют повышенные меры безопасности. Из-за обострения ближневосточного конфликта старый город закрыт для паломников. Израильские власти объяснили это отсутствием бомбоубежищ в районе.

Православная Пасха в текущем году приходится на 12 апреля. При этом многие россияне отметили католический праздник 5 апреля, ориентируясь на данные Google и других западных поисковых систем.

