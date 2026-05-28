Эксперт Галеева назвала топ-5 направлений для отдыха летом

Эксперт по туризму Татьяна Галеева перечислила самые выгодные направления для летнего отдыха 2026 года и назвала минимальные цены на туры, сообщает «Вечерняя Москва» .

Турция остается самым востребованным вариантом благодаря прямым перелетам и формату «все включено». Неделя в июле на двоих в четырехзвездочном или базовом пятизвездочном отеле с вылетом из Москвы стоит от 160 тысяч рублей. Отели уровнем выше — от 250–280 тысяч.

«Как бы от нее все ни устали, прямые перелеты и понятный отдых делают это направление популярным из года в год», — сказала Галеева.

Египет часто обходится дешевле Турции. По словам эксперта, сухая жара переносится легче. Качественные «пятерки» на неделю в июле стоят 220–250 тысяч рублей на двоих.

Во Вьетнаме спрос бьет рекорды. В Нячанге отдых городского типа стоит от 205 тысяч рублей на 10 ночей с завтраками. Камрань ориентирован на спокойный формат «все включено» — от 288 тысяч рублей.

«Вьетнам в этом году бьет все рекорды, а в хороших отелях уже нет мест на лето», — предупредила эксперт.

На Мальдивах летом действует низкий сезон: неделя в четырехзвездочном отеле с пересадкой обойдется от 300–350 тысяч рублей, в пятизвездочном — от 450–500 тысяч.

Бали в июле предлагает сухую погоду и цены от 245 тысяч рублей на 10 ночей с завтраками.

