Синоптики предупредили о ливнях и граде в Кузбассе 29 мая

29 мая и в ночь на 30 мая в Кузбассе ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и усиление ветра до 22 м/с, сообщает Сiбдепо .

По данным ЦГМС Кемерова, в ближайшие сутки в регионе пройдут кратковременные, местами сильные дожди и грозы. При грозах возможны очень сильные осадки, ливни и крупный град. Юго-западный ветер усилится до 17–22 м/с.

«Видимость при осадках временами 1000 м и менее», — уточнили синоптики.

В МЧС Кузбасса напомнили о мерах безопасности и порядке обращения за помощью.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона „112“, „101“ и „01“ — со стационарного. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Кемеровской области- Кузбассу 8(384 2) 58-23-33», — предупредили в ведомстве.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителям рекомендуют незамедлительно обращаться по указанным телефонам.

